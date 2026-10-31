Bursa Kestel\'de 2\'nci kattan düşen işçi yaralandı, polis soruşturma başlattı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir işçi, temelin 2'nci katından düşerek yaralandı.

Olay, Kestel ilçesinde bir inşaat temelinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 2'nci katından aşağı düştü. Olayın ardından işçinin yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.