Bursa Kestel'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı, polis soruşturma başlattı - Son Dakika
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Bursa Kestel'de 2'nci kattan düşen işçi yaralandı, polis soruşturma başlattı

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Bursa Kestel\'de 2\'nci kattan düşen işçi yaralandı, polis soruşturma başlattı
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir inşaat temelinde işçi, 2'nci kattan düşerek yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçiyle ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sanayi bölgesinde bir işçi, temelin 2'nci katından düşerek yaralandı.

Olay, Kestel ilçesinde bir inşaat temelinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 2'nci katından aşağı düştü. Olayın ardından işçinin yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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