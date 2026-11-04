Bursa Kestel Orhaniye'de baraka yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Bursa Kestel Orhaniye'de baraka yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı yaşanmadı

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Bursa Kestel Orhaniye\'de baraka yangınını itfaiye söndürdü, can kaybı yaşanmadı
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Bursa Kestel Orhaniye Mahallesi'nde bir barakayı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınırken can kaybı veya yaralanma olmadı, baraka kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni inceleniyor.

Bursa'da bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede sardığı baraka kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı sararken, yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeKestelGüncelBursaSon Dakika

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