Bursa Mudanya'da yangın daireye sıçramadan söndürüldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da yangın daireye sıçramadan söndürüldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

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Bursa Mudanya\'da yangın daireye sıçramadan söndürüldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Bursa Mudanya\'da yangın daireye sıçramadan söndürüldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
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Mudanya Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin 4. kat balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daireye sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, dairede bulunan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin daireye sıçraması önlenirken, 2 itfaiye eri ve evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin dairenin içerisine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 2 kişinin de dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGüzelyalı3. SayfaİtfaiyeMudanyaGüncelBursaSon Dakika

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