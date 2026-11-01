Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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