Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Bursa Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Bursa NilüferAhmet Yesevi3. SayfaİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

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