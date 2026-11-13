Bursa Osmangazi\'de lodostan devrilen ağaç tramvay yoluna düştü, yolcular mağdur oldu

Bursa Osmangazi'de lodostan devrilen ağaç tramvay yoluna düştü, yolcular mağdur olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de etkili olan lodos nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde kökünden sökülen ağaç tramvay yoluna devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle tramvay seferleri olumsuz etkilenip yolcular mağdur oldu; ağacın kaldırılmasıyla seferler normale döndü, olayda yaralanan olmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, tramvay hattının üzerine düştü.
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, tramvay yoluna devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle tramvay seferleri olumsuz etkilenirken, hatta ilerleyemeyen tramvaylar nedeniyle yolcular da mağdur oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağacın kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.
Kaynak: İHA
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