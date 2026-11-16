Bursa Osmangazi'de park halindeki 6 araca çarpan sürücü 1.54 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de park halindeki 6 araca çarpan sürücü 1.54 promil alkollü çıktı

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Bursa Osmangazi\'de park halindeki 6 araca çarpan sürücü 1.54 promil alkollü çıktı
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Bursa Osmangazi'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 6 araca çarptı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edilirken ehliyetine 6 ay el konuldu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 LB plakalı otomobil sürücüsü Murat B., alkollü şekilde direksiyonda seyrederken 6 araca çarptı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü çevreye küfürler savurdu. Alkolmetreyi üfleyen Murat B., 1.54 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan olayda 6 otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de park halindeki 6 araca çarpan sürücü 1.54 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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