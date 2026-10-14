Bursa Yıldırım\'da 15 yıl hapis cezalı zanlı, arkadaşı havaya ateş açsa da yakalandı

Bursa’da ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakalamak için adrese giden polis ekipleri, şüphelinin arkadaşının silahlı direnciyle karşılaştı. Havaya ateş açılarak polislerin engellenmeye çalışıldığı baskında, takviye ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

POLİSİ GÖRÜNCE TABANCASINA SARILDI

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ü.’nün bir adreste saklandığını tespit etti.

Aranan şahsı gözaltına almak için adrese operasyon düzenleyen ekiplere, firarinin arkadaşı Ç.G. ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş açarak engel olmak istedi.

TAKVİYE EKİPLER BÖLGEYİ KUŞATTI

Ateş açılması üzerine olay yerine hızla çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adresi kuşatan ekipler, cinayet firarisi O.Ü. ile polislerin üzerine panik yaratarak kaçmaya çalışan arkadaşı Ç.G.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Emniyete götürülen iki şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.