Bursa'da Tamirhaneden Telefon Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
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Bursa'da Tamirhaneden Telefon Hırsızlığı Kamerada

Bursa\'da Tamirhaneden Telefon Hırsızlığı Kamerada
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir beyaz eşya tamirhanesine giren şüpheli, masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir beyaz eşya tamirhanesine giren şahıs, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 97. Sokak üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren bir şahıs, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın iş yerine girdiği, masanın üzerindeki cep telefonunu aldığı ve ardından dükkandan ayrıldığı görüldü.

Olayın ardından iş yeri sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Tamirhaneden Telefon Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika

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