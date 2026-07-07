Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını - Son Dakika
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Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını

07.07.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
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Bursa'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda 576 bin 700 TL nakit para, çok sayıda çek, senet, tapu belgesi, silah ve fişek ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde etikleri belirlenen ve vatandaşı adeta canından bezdiren şüphelilere yönelik şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 576 bin 700 TL nakit para, çok sayıda çek ve senet, tapu belgeleri ile silah ve fişek ele geçirildi.

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını

BAŞSAVCILIK VE EMNİYET KOORDİNELİ ÇALIŞTI

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İznik'te tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını

VATANDAŞI BORÇLANDIRIP MALLARINA ÇÖKTÜLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurların ise mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonda farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, tapu senetleri, 576 bin 700 TL nakit para, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında M.A., E.A., U.T., U.D., A.D., S.S. ve M.C. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "tefecilik" suçundan haklarında hazırlanan dosyayla İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İznik, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşı canından bezdirmişlerdi! Bursa'da tefecilere şafak baskını - Son Dakika

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