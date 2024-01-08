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Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çetelerden ele geçirilen silahlar sergilendi - Son Dakika
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Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çetelerden ele geçirilen silahlar sergilendi

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kafes-29' operasyonunda gözaltına alınan 66 şüphelinin sorgusu sona erdi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları emniyette sergilendi. Aralarında Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çete üyelerinin de bulunduğu 66 kişi adliyeye sevk edildi.

Büşra Polat\'ın ölümüne neden olan çetelerden ele geçirilen silahlar sergilendi
08.01.2024 - 23:11,
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15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan hasım çetelerden ele geçirilen silahlar sergilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 5 Ocak Cuma günü duyurulan "Kafes-29" operasyonunda gözaltına alınan 66 şüphelinin sorgusu sona erdi

Aralarında Sultangazi'de iki silahlı grubun çatışmasında arada kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çete üyelerinin de bulunduğu 66 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Cinayetten uyuşturucuya kadar çok sayıda suça karışan iki hasım çetenin üyelerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "Kafes-29" operasyonunda ele geçirilen suç unsurları emniyette sergilendi. Soruşturma çerçevesinde Sultangazi'de iki silahlı grubun çatışmasında arada kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çete üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bölgesel eylemleri olan, İstanbul Sultangazi'de 30 Aralık Cumartesi günü iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada, sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümü de dahil çıkar çatışması nedeniyle aralarında husumetli iki çeteye operasyon düzenlenmişti. Elebaşılığını hakkında kırmızı bülten çıkarılan yurtdışı kaçağı Volkan R. ile Emrah S.'nin yaptığı iki bölgesel suç ağıyla ilgili çalışma gerçekleştirmiş, 5 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda 87 şüpheliden 66'sının yakalandığı duyurulmuştu.

30 tabanca, 6 uzun namlulu silah ve Çelik yelekler

Uzun süreden bölge kavgasına tutuşan söz konusu çetelerin kendi aralarındaki eylemleri mercek altına alan polis, "Kafes-29" operasyonu kapsamında 30 ruhsatsız tabanca, 6 AK-47 tipi kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 4 otomatik tabanca ve kurşun geçirmez 4 balistik yelek ele geçirilmişti.

Ele geçirilen suç unsurları emniyette sergilendi. Söz konusu silah ve mermiler ile çelik yelekten oluşan teçhizat sergisi basın mensuplarına gösterildi.

Büşra'nın ölümüne neden olan 16 kişi yakalandı

Diğer yandan çete savaşlarında yaşanan bazı faili meçhul olaylar da aydınlığa kavuştu. Husumetli iki suç grubunun, İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul Sultangazi'deki gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı arada kalan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden oldukları ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşturdukları, Eyüpsultan'da devriye görevi yapan polis ekipleri ile silahlı çatışmaya girdikleri kaydedildi. Söz konusu eylemler arasında, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması yer alırken, çete fertlerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı da kaydedildi. Çok sayıda ruhsatsız silahla yakalanan çete üyelerinin, Türkiye'de yaşayan bazı yabancıların paralarını da yağmaladıkları ortaya çıktı.

Polis ile çatışmaya giren Arap Emrah'ın adamları çıktı

Yakalananlar arasında Sultangazi'de çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çete üyesi 16 kişi ile Eyüpsultan'da polis ile silahlı çatışmaya giren Arap Emrah lakaplı çete liderinin adamları olduğu öne sürülen 10 zanlı, Barış Özdoğan'ın ölümüne neden olan 6 kişi de bulunuyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çetelerden ele geçirilen silahlar sergilendi - Son Dakika


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