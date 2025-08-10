Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin yaşandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye, Balıkesir'de meydana gelen depremle sarsıldı. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem çok sayıda kentte de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İstanbul, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da da hissedildiği bildirilirken; çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

"7 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

AFAD açıklamasında, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DEPREM ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan deprem nedeniyle bazı binalar yıkılırken; deprem anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kameralara yansıya görüntülerde bir markette vatandaşların panikle dışarıya kaçtığı görülüyor.