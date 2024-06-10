Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar

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İstanbul'da maskeli iki kişi, kapısını çalarak girdikleri evde bulunan abi ve kardeşe kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uğur Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10.06.2024 00:41
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İstanbul Büyükçekmece'de maskeli iki kişi, girdikleri evde bulunan abi ve kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Uğur Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ SİLAHLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Olay saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan ve abisi Özgür Doğan evlerinde oldukları sırada kar maskeli iki kişi kapılarını çaldı. Uğur Doğan kapıyı açtığında şüpheliler yanlarındaki silah ile ateş etmeye başladılar. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan abi Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi.

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Abdullah Gençdoğan, "Ben eve girdim, beni aradılar böyle bir olay oldu diye. Sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. Maalesef vurmuşlar. Polisimiz araştırıyor ne olduğunu, inşallah çıkaracaklar meydana. Uğur aynı zamanda burada çay ocağını da işletiyor. Bizim çocuklarımızın da arkadaşıydı" dedi.

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Artık hiç bir yer güvenli değil. Bu kadar özgürlük insanları suça itiyor . Kanunlar yetersiz veya uygulanmıyor İDAM şart. 2 0 Yanıtla

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