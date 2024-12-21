Büyükçekmece'de seyir halindeki Tofaş alev alev yandı
İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece E-5 yan yolda Tofaş marka otomobil seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.
Yangın, saat 14.50 sıralarında Büyükçekmece E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 PD 178 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü dışarıya çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan aracı söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, trafik durma noktasına geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Tofaş Yangını - Son Dakika
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