Büyükçekmece'de Tur İflası: Kadınlar Mağdur Oldu

13.08.2025 13:07
20 kadın, iflas eden firma dolayısıyla Japonya turunu kaybetti, yargıya başvurdu.

Büyükçekmece'de iddiaya göre 20 kişilik kadın grubu, kişi başı bin 500 Euro'ya aldıkları Japonya turunu organize eden firma iflas edince şok oldu. Ödedikleri parayı geri alamadıklarını söyleyen kadınlar, aynı firmadan tur satın alan yaklaşık 800 kişinin de mağdur olduğunu öğrendiklerini, konuyu yargıya taşıdıklarını ifade etti.

İstanbul Büyükçekmece'de 20 kişilik bir grup kadın, Japonya'ya gitmek için sosyal medyada yaptığı araştırmada Turumbu isimli firmayı buldu. İddiaya göre kişi başı 3 bin 500 Euro olan tur masrafı, erken ödeme ile kişi başı bin 500 Euro'ya düştü. Ödemelerini yapan kadınlar, Kasım ayında seyahate hazırlanırken tur şirketinden programın iptal olduğunu ve ödemenin 21 gün içerisinde yapılacağı mesajını aldılar. Olayla ilgili araştırma yapan mağdurlar, aynı şirketle Japonya'ya ve İtalya'ya tura giden vatandaşların dönerken firma tarafından mağdur edilip dönüş masraflarının karşılanmadığını öğrendiklerini iddia etti. Şirketten hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle konuyu savcılığa bildirdi.

Seval Bek, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, "Sosyal medyada, internette yapmış oldukları ve instagramda yapmış oldukları reklamları gördük. Sonrasında da onlarla görüşmeye başladık. Japonya'ya tur aldık. 10 günlük turu 3 bin 500 euro iken biz bin 500 euro'ya aldık. Kasım ayında gidecektik. Firma şu anda Temmuz ayında Japonya'ya gönderdiği insanlara 'Şirketimiz iflas etmiştir. Bundan sonra dönüşü kendiniz sağlamak zorundasınız' diye bir mesaj attı. Aynı şekilde Avrupa'daki turlara gidenlere de mesajlar attı. Sonra firma sahiplerinden hepimize mesajlar düşmeye başladı. Şirketin iflas ettiğini ve bundan sonrasında hiçbir şekilde bu hizmeti veremeyeceklerini, kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de 14 -21 gün iş günü içinde ödeme yapacaklarını söylediler. Fakat sonrasında biz firmaya yani 1 Ağustos itibariyle hiçbir şahsa ulaşamadık. Telefonla bağlantı kuramadık, hiçbir şekilde cevap gelmedi. Bunun üzerine bütün mağdurlar toplanıp bu konuda yasal haklarımızı aramak mağduriyetimizi gidermek için başvuru yapmaya geldik. Turu ucuza alınca şüphelendik araştırma da yaptık. Tura giden kişilerle kontağa geçerek teyit ettik. Ayrıca bu konuda düzenli olarak firmayla da irtibattaydık. Bu noktaya kadar da hiçbir sorun yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

