Sahte savcı 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandı

Sahte savcı 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece’de kendisini savcı olarak tanıtarak 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 59 yaşındaki C.A., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. “Adli işlemlerinizi çözerim, iş bulurum” vaatleriyle mağdurlardan toplam 3 milyon 570 bin lira aldığı belirlenen şüphelinin üzerinde sahte savcı kimliği ele geçirildi. C.A.’nın ayrıca benzer suçlardan 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Büyükçekmece’de kendisini savcı olarak tanıtan 59 yaşındaki C.A., “Adli işlemlerinizi çözerim, iş bulurum” gibi vaatlerle 5 kişiden toplam 3 milyon 570 bin lira aldı. Şikayetler üzerine yakalanan şüphelinin, benzer suçlardan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
“SAVCIYIM” DİYEREK PARA TOPLADI
Olay, Büyükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.A., farklı zamanlarda 5 kişiye kendisini savcı olarak tanıttı. Şüpheli, mağdurlara adli işlemlerini çözeceğini ve iş bulacağını söyleyerek para aldı. C.A.’nın bu yöntemle toplam 3 milyon 570 bin lira temin ettiği belirtildi.
Paraları aldıktan sonra ortadan kaybolan C.A. hakkında polis ve savcılığa çok sayıda şikayette bulunuldu.
PINARTEPE’DE YAKALANDI
Şüphelinin son olarak Pınartepe Mahallesi’ndeki bir işletmede bulunduğu belirlendi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla C.A. yakalandı.
C.A.’nın üzerinde yapılan aramada sahte savcı kimliği ele geçirildi. Şüphelinin daha önce güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
YANINDAKİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda C.A. ile birlikte hareket ettiği belirtilen K.M. de gözaltına alındı. K.M.’nin daha önce tehdit, hakaret ve taksirle yaralama suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği bulundu.
C.A. ve K.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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