Büyükşehir'den Erciyes'teki Çığ Açıklaması

Büyükşehir'den 'çığ' açıklaması: "Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te meydana gelen çığ ile ilgili yapılan açıklamada; "Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Erciyes Ottoman Bölgesinde, pist dışındaki bir bölgede, yasak olmasına rağmen off-pist kayan iki kişinin tetiklemesi ile sınırlı miktarda kar kütlesi kaymıştır. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına karşın ekipler tedbir amaçlı kontrollerini yapmıştır. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır."