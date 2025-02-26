Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Adilcevaz'da buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, yaralanan yok.

26.02.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AYC 902 plakalı açık kasa kamyonet, Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir ederken buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adilcevaz, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, bitlis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
21:43 Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu
21:30 Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
21:17 Münih Havalimanı’nda grev paniği: 1600’den fazla uçuş iptal edilebilir Münih Havalimanı'nda grev paniği: 1600'den fazla uçuş iptal edilebilir
21:15 Valerien Ismael, Blackburn Rovers’ın yeni teknik direktörü oldu Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu
20:56 Türkiye’de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 16:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Buzlu Yolda Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.