İtalya\'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) göre yerel saatle 00.12'de Calabria bölgesi açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

250 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Napoli, Basilicata, Puglia ve Sicilya da dahil ülkenin güneyinin tamamında hissedildi. Can kaybı veya hasar bildirilmedi.