California'da Havai Fişek Deposunda Patlama

ABD'nin California eyaletindeki bir havai fişek deposunda yangın sırasında patlama geldi. Depodan alev topu yükseldi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depoda patlama meydana geldi. Çevre sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, depodaki alevlerin yayıldığı, bazı iş yerlerinin tamamen yandığı belirtildi. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE), çevreye yayılan alevlerin 78 dönümlük alanı küle çevirdiğini aktardı. Patlama ve yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. - CALİFORNİA