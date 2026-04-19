Çalıntı Otomobil Kayseri\'de Yakalandı

Ankara'da yabancı uyruklu şahıs tarafından çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan takip ve kovalamaca sonucu Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'da 65 ABK 392 plakalı otomobil çalındı. Sahibinin başvurması üzerine polis ekipleri tarafından plaka 'çalıntı araç' olarak sisteme kaydedildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından otomobilin Kayseri'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobili takip etmeye başladı. Dur ihtarına uymayan otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu Talas ilçesi girişi Atatürk Bulvarı üzerinde durduruldu. Otomobil sürücüsü M.E. hakkında işlem başlatılırken, otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ