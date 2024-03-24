Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
TOKAT - Tokat- Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tır sürücüleri zincir takarak ilerleyebildi.
Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yolu temizlemesini beklerken bazı sürücüler de zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alkollü olmadığı belirlenen sürücü hakkında inceleme başlatıldı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kaza sonucunda yaralanan polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Bursa'da kiraz tarlasına giden 27 yaşındaki genç, başından vurulmuş şekilde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ailesinin haber alamadığı kişi, kendi meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kaza sonucunda yaralanan polisler, hastaneye sevk edildi ve tedavileri devam ediyor.
Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ailesi tarafından haber alınamayan bir genç, başından vurulmuş halde tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, canlı yayında Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi sürecini değerlendirdi. Baş, "Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmeliyim' dedi" ifadelerini kullandı. Yayına bağlanan Zan ise "Ben zaten geleceğimi kurtarmış birisiyim. Benim mevki, para, şöhrete ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.
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