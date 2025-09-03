Çamlıca Camii'nde Uygunsuz Davranışa Hapis İstemli İddianame - Son Dakika
3.Sayfa

Çamlıca Camii'nde Uygunsuz Davranışa Hapis İstemli İddianame

Haberin Videosunu İzleyin
Çamlıca Camii\'nde Uygunsuz Davranışa Hapis İstemli İddianame
03.09.2025 09:49
Büyük Çamlıca Camii'nde uygunsuz hareket eden 2 turist hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nin avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan 2 turistin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şahsın K.Z. ve S.S. olduğu tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 turist gözaltına alındı. Şahısların Rusya vatandaşı oldukları ve Türkiye'ye turist olarak geldikleri belirlendi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay kapsamında ifade veren K.Z., Rusya'da yaşadıklarını, kız arkadaşı ile birlikte Çamlıca Cami'sine gitmeye karar verdiklerini, cami girişinde camiye nasıl girileceğini gösteren herhangi bir yazılı veya görsel ibareye dikkat etmediğini, görevlilerin uyarmadığını, arkadaşı ile caminin avlusunda top oynayan ve sigara içenleri görünce fotoğraf çektirdiklerini ve o sırada sarılarak öpüştüklerini, kimsenin bir şey söylemediğini, gezmek için caminin içine girdiklerinde bu şekilde içeri giremeyecekleri şeklinde uyarılınca içeri girmekten vazgeçerek taksi ile oradan ayrıldıklarını, bunun ülkede suç olduğunu kesinlikle bilmediğini, bilseydi böyle davranışta bulunmayacağını, özür dilediğini ve pişman olduğunu ifade etti.

1 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

S.S. ve K.Z. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 2 şüpheli hakkında, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Kaynak: İHA

