Çanakkale Ayvacık'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale Ayvacık'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

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Çanakkale Ayvacık\'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
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Çanakkale Ayvacık\'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak sürücünün yaralanmasına yol açtı. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Ahmetçe sapağı mevkiinde meydana geldi. Sezai Can Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmetçe Çaltepe yolu üzerine doğru takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Ayvacık Devlet HastanesiÇanakkaleOtomobilİncelemeJandarma3. SayfaAyvacıkGüncelSon Dakika

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