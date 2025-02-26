Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis sebebiyle sabah saatlerinde çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kaptanları telsizle uyararak boğaz trafiğinin durdurulduğunu bildirdi.

26.02.2025 08:40
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

GEMİLER DEMİRLİ BÖLGELERDE BEKLEMEYE BAŞLADI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı - Son Dakika

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