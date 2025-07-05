Çanakkale'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale\'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
05.07.2025 08:39
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Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 17 kaçak göçmeni lastik botla yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-119', 'KB-115' ve 'KB-103' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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