Çanakkale\'de 18 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 6'sı çocuk 18 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-308' ile 'Sahil Güvenlik Botu 'KB-5' tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde Afganistan uyruklu 6'sı çocuk toplam 18 kaçak göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE