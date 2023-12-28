Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağabey, tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağabey polis tarafından gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında Biga ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. F.P. (25) ile kardeşi B.P. (19) arasında nedeni henüz belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.P. yanında getirdiği bıçak ile kardeşi B.P.'yi göğsünden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan B.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli F.P. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.