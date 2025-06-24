Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti - Son Dakika
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Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti

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Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti
24.06.2025 11:17  Güncelleme: 11:26
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Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti
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Çanakkale'de Eren Kılıçarslan, boşanma aşamasındaki eşi M.K'yi sokak ortasında 12 yerinden bıçakladı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Eren Kılıçarslan'ın M.K'yi arkasından gelerek defalarca bıçakladığı görüldü. Bıçaklama olayının ardından Eren Kılıçarslan'ın, M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez kesmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Çanakkale'den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine ailesinin yanına dönen M.K. servisten indikten sonra çarşı merkezine doğru yürürken, boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçaklı saldırıya uğradı. M.K'nin arkasından gelen Eren Kılıçarslan yanında getirdiği bıçakla eşini 12 yerinden bıçakladı.

2 DEFA AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ

Kanlar içinde yerde kalan M.K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma şüpheli Eren Kılıçarslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bıçaklama olayının ardından Eren Kılıçarslan'ın eşi M.K'yi hastaneye götüren ambulansın önünü 2 kez kesmeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Eren Kılıçarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti

GENÇ KADININ DURUMU İYİ

ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören M.K'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılık tarafından tutuklu sanık Eren Kılıçarslan hakkında 'Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanıp, dava açılması bekleniyor.

Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, Umurbey Beldesi'nde çarşı merkezinde birçok vatandaşın gözü önünde yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K. arkasından gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçak darbeleriyle yaralandığı ve kanlar içinde yerde kaldığı görülüyor. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli Eren Kılıçarslan'ın ise olayın ardından koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini 12 yerinden bıçakladı yetmedi 2 kez ambulansın önünü kesti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Avci:
    ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmeli 48 3 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Aile yılına yakışmayan acı bir olay 10 4 Yanıtla
  • batu kork:
    İblis 6 2 Yanıtla
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