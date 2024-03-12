Çanakkale\'de Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38), kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan tutuklu sanık Gencay Korur (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurdu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın karar duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulunurken, Ayşe Korur'un yakınları da duruşmaya katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Gencay Korur için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Korur ise, "Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi. Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim tarafından açıklanan kararda tutuklu sanık Korur, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan müşteki avukatı Ahmet Erzi, "Savcı bey mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin kanaati de o yönde oldu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı gibi daha önce yine Ayşe Korur'a yönelik eylemlerinden dolayı cezalandırılmış olması sebebiyle 2'nci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutuldu. Lehe olan hiçbir indirim uygulanmadı. 'Kravat' indirimi diye tabir edilen, arkasına sığınılan hiçbir indirim uygulanmadı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda alabileceği en ağır cezayı aldı. İnfaz rejimine göre de alabileceği en ağır yaptırımla karşılaştı. Adaletin tecelli olduğunu biz burada gördük. Tüm yargılama boyunca ağır ceza mahkemesinin tavrı, adaleti tesis etmeye yönelikti. Bu da son derece önemli. Bir nebze olsun en azından kederli ailenin acısına bir merhem olduğu kanaatindeyiz" dedi. - ÇANAKKALE