Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama

Çanakkale\'de Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama
23.07.2026 17:47
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Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 14 şüpheli tutuklandı, 88 kişi yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 12 - 19 Temmuz tarihleri arasında kapsamlı "Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 286 umuma açık işletme, 114 metruk bina, 105 park ve bahçe, 65 kahvehane kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda toplam 58 bin 698 şahsın kimlik sorgulaması ve 57 bin 358 aracın denetimi tamamlandı. Yapılan araç sorgulamaları neticesinde; aranan 1 araç yakalanırken 5 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, 'kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, diğer suçlardan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma' suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 88 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika

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