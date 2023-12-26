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Çanakkale'de masaj salonunda kezzap saldırısı - Son Dakika
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Çanakkale'de masaj salonunda kezzap saldırısı

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atan şüpheli polis tarafından yakalandı. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale\'de masaj salonunda kezzap saldırısı
26.12.2023 - 20:20,
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Çanakkale'de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonuna gelen R.A., salonda çalışan B.A. adlı kadının yüzüne henüz belirlemeyen bir nedenle kezzap attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A., Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.A'yı Ezine'de yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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İsmetpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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