Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken Vali Toraman yaptığı açıklamada müdahalenin sürdüğünü ve il merkezini tehdit eden bir durumun olmadığını kaydetti.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

"İl merkezini tehdit eder bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı bazı site sakinleri gözyaşları içinde evlerini tahliye ederken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - ÇANAKKALE