Çanakkale'de Polise Mukavemet Eden 2 Kişi Tutuklandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve yakalandıktan sonra polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 11 Haziran tarihinde gece saat 00.30 sıralarında bir trafik kazasına karışan 2 kişi otomobil ile polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası olay yerinden kaçan otomobildeki 2 kişi yakalandı. Daha sonra polisler kaçan şüphelilere bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde cop ile orantısız güç kullanarak müdahale etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan olayın ardından 2 polis açığa alınarak, görevden uzaklaştırıldı. Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 2 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polislerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "11 Haziran 2024 Salı günü 00.30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranış hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denilmişti.

Yaşanan olayın ardından devam eden soruşturma kapsamında, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandıktan sonra polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "11 Haziran 2024 Salı günü Çan ilçemizde meydana gelen olay ilgili yapılan "Basın Duyurumuzdaki" polis memurlarına mukavemet gösteren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE