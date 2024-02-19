Pompalı dehşetinde abisi ölünce doktora saldırdı - Son Dakika
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Pompalı dehşetinde abisi ölünce doktora saldırdı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen olayda, Tayfun Avcı pompalı tüfekle saldırıya uğradı ve hastanede hayatını kaybetti. Avcı'nın ağabeyi ise Acil Servis'te doktora saldırdı.

19.02.2024 15:23
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Çanakkale Bayramiç'te 8 Şubat tarihinde Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, motosikletle giderken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırıda Aydın, olay yerinde hayatını kaybederken Avcı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcı'nın ağabeyi İ.A., olay sonrası Acil Servis'te Nöbetçi Doktor O.M.'ye saldırdı.

ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILDI

Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyü yakınlarındaki 8 Şubat akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından ana yola motosikletle döndükleri sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ABİSİNİ KAYBEDİNCE DOKTORA SALDIRDI

Pompalı tüfekle saldırı sonucu Tayfun Avcı kalbi durmuş halde ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saat 22.30 sıralarında Acil Servis'te Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ.A., Acil Servis'te Nöbetçi Doktor O.M.'ye saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan saldırının ardından saldırıyı gerçekleştiren İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Doktor kendisine saldıran İ.A.'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pompalı dehşetinde abisi ölünce doktora saldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pompalı dehşetinde abisi ölünce doktora saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa POLAT: Adam olaydı da kardeşine saldırı yapılmasını engelleyeydin.. 28 2 Yanıtla
  • hasan celik: Salın salın, dönüp doktoru öldürünce de madalya takarsınız tam olur. Sağlıkçı dediğin kim oluyor ki zaten 20 0 Yanıtla
  • Tuncay Öter: Suçluları salın salın inşallah sizin başınıza bela olur 13 0 Yanıtla

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