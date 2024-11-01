Çanakkale'de Silah Ticareti Operasyonu

3.Sayfa

CHP ve DEM Parti, Esenyurt\'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt\'a gitmedi

Çanakkale'de silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Biga ilçesinde, 1'i Kocaeli'de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin önlenesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, birden fazla kişiyle hareket etmek suretiyle silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 5'i Biga'da, 1'i Kocaeli'de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. 7 adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.