Çanakkale\'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çan ilçesine bağlı Hurma köyünden ana yola çıkan Remzi Sümer yönetimindeki 17 ZD 790 plakalı otomobil, Çanakkale istikametinden gelen Ali Karataş idaresindeki 34 KK 7448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali Karataş yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan şarampole uçarak takla attı. Takla atan araçta bulunan Karataş ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralanırken, diğer araç sürücüsü Remzi Sümer de çarpmanın etkisiyle araçtan düştü. Düşmenin etkisiyle Remzi Sümer ağır yaralanırken, araçta bulunan Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu kazayla ilgili jandarmadan bilgi aldı. Kaza nedeniyle Çan-Çanakkale yolu kısa bir süre araç trafiğine kapatılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE