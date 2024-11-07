Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

07.11.2024 18:26
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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Merkezi ve Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 71,20 gram skunk maddesi, 44,99 gram kokain maddesi, 1,94 gram esrar maddesi, sentetik ecza maddesi, 4 adet kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 3 grinder (öğütücü), uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 500 kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen streç film, yaklaşık piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan kabin, piyasa değeri yaklaşık 35 bin 000 TL olan 2 adet led aydınlatma, piyasa değeri yaklaşık 15 bin 000 TL olan iklimlendirme cihazı, 3 adet 500 ml ve 4 adet 250 ml sıvı bitki gübresi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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