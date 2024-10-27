Çanakkale'de Yangınlar 9 Bin Futbol Sahası Orman Yok Etti - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangınlar 9 Bin Futbol Sahası Orman Yok Etti

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Çanakkale'de son 2 yılda 277 orman yangınında 7 bin 43 hektar ormanlık alan zarar gördü.

27.10.2024 01:40
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Çanakkale'de 2 yılda 277 orman yangınında 9 bin 859 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 yılda meydana gelen 277 orman yangınında 7 bin 43 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 9 bin 859 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu.

Çanakkale'de 2023 yılında 693'ü açık alan, 145'i orman olmak üzere gerçekleşen yangınlarda 5357 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınlar sonucu 7 bin 499 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi. 2024 yılında ise 132 orman yangınında 1686,12 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ayrıca 2045,82 hektarlık 506 açık alan yangınına ekipler tarafından müdahale edildi. 1686,12 hektar alanın zarar gördüğü 132 orman yangınında ise 2 bin 360 futbol sahası büyüklüğünde alan etkilendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın tehlike alanları Tarihi Alan Başkanlığı, Kemel-İntepe- Çamlıca, Bayramiç-Ayvacık hattı ve Korudağı, Gökçeada, Güreci, Karabiga ve Enez olarak belirlendi.

2024 yılındaki 132 orman yangınının 60'ı ile 506 açık alan yangınının 358'inin zirai faaliyetlerden çıktığı tespit edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün 577 işçisi, 27 gözetleme kulesi, 3 helikopter, 4 uçak, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 12 dozer, 10 treyler, 66 arazöz, 23 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı, 56 su toplama çukuru, 8 mobil, 23 kulede kamera ve köylere verilen 166 tanker ile yangınlara müdahale ediliyor.

Çanakkale orman yangınlarında 1'inci derece hassas bölgeyken, bölgede 300 günden fazla rüzgar oluyor. Ayrıca bölge, 143 bin hektar genç ormana sahip.

Çanakkale\'de Yangınlar 9 Bin Futbol Sahası Orman Yok Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yangınlar 9 Bin Futbol Sahası Orman Yok Etti - Son Dakika

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