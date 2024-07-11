Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gören Türk balıkçı teknesi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gören Türk balıkçı teknesi kurtarıldı

Çanakkale\'de Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gören Türk balıkçı teknesi kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balık avlamak için açılan bir Türk balıkçı teknesi, uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gördü. Tekne sahibi ve oğlu yaralandıktan sonra Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılarak Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

11.07.2024 15:34
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Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi.

Gökçeada ilçesinde "Kızıl Elma" adlı 12 metrelik teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına açılan balıkçı İlker Özdemir'in teknesi Uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verildi. Çarpma sonucu teknede hasar oluştu. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot olay yerine sevk edildi. Teknenin su almaya başlaması üzerine Özdemir ve oğlu, suyu tahliye etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması sonucu yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tekneyi 2 Sahil Güvenlik botu ile Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na çekildi. Limanda hazır bekleyen ambulansla İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir tedbir amaçlı Gökçeada Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gören Türk balıkçı teknesi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar gören Türk balıkçı teknesi kurtarıldı - Son Dakika
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