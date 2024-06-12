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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Anız yangını olarak başlayıp ormana sirayet eden yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle anız yakılmaması konusunda tekraren hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alevlere göğüs geren OGM teşkilatımız başta olmak üzere, destek veren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA