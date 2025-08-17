Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
17.08.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Haber Videosu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangını 2. gününde de devam ediyor. Yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilirken; havadan çekilen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İkinci gününde de devam eden Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Çanakkale yangının kabusunu yaşıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 22 yapı yıkılırken, dün yeni bir orman yangını daha çıktı.

Gelibolu'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale edilirken; devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.

TARİH ALAN KAPATILDI

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylelikle bölgede tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi.

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Öte yandan yangının havadan görüntüleri de çekildi. Çekilen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Kaynak: DHA

Orman Yangını, Çanakkale, Gelibolu, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuna Han:
    AKP'nin aklında iki soru var madene mi açsam çok para gelir imara mı kanla alınan yerler oyunla veriliyor 4 2 Yanıtla
  • Zaa:
    akp gençlik olarak yanan denize sıfır konumlardan liderimiz Erdoğan'dan inşallah duplex daireler talep ediyoruz 1 4 Yanıtla
  • Tatar9515:
    yazık ya hayvanlar ölüyor devlet olarak başarısızız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Sahte denklik skandalı 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış Sahte denklik skandalı! 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in efsane atışması yıllar sonra geri döndü Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Marmara Denizi’ndeki “sessiz“ deprem tehlikesi 1766’dan beri harekete geçmedi Marmara Denizi'ndeki "sessiz" deprem tehlikesi! 1766'dan beri harekete geçmedi
İstanbul’da 4 kadın hırsız tutuklandı Suç makinesi çıktılar İstanbul'da 4 kadın hırsız tutuklandı! Suç makinesi çıktılar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 20:15:07. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.