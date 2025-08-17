Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

İkinci gününde de devam eden Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Çanakkale yangının kabusunu yaşıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 22 yapı yıkılırken, dün yeni bir orman yangını daha çıktı.

Gelibolu'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale edilirken; devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.

TARİH ALAN KAPATILDI

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylelikle bölgede tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi.

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Öte yandan yangının havadan görüntüleri de çekildi. Çekilen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.