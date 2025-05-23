Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 20.30'da "Tek Gündem: Gazze" başlıklı Filistin yürüyüşü programı düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. Kocatepe Camii'nde başlayan yürüyüş, Sıhhiye'de son buldu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankaya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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