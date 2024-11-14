Çankaya'da Kafede Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Center'da meydana geldi. S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA