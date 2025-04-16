Çankırı'da 184 Şahıs ve 10 Göçmen Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 184 şahıs ile 10 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Mart-14 Nisan tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 184 şahıs ile 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 15 gram metamfetamin, 6 adet lyrica sentetik ecza hapı, 79 adet sentetik ecza hapı ve 158.99 gram kannabinoid ele geçirildi.Gözaltına alınan 184 şahıstan 8'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 274 araç trafikten men edilirken 3 bin 24 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 394 bin 841 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI