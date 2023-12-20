 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da dehşet verici cinayet: Baba sobada yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da dehşet verici cinayet: Baba sobada yakıldı

Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürdü ve cesedini sobada yaktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, babanın cesedine ait bulguları delil poşetleriyle taşıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.12.2023 - 23:53,
Abone Ol

Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı

Oğlu tarafından öldürülen adamın cansız bedenini delil poşetleri ile taşıdılar

ÇANKIRI - Çankırı'da bir şahıs, babasını önce öldürdü daha sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı\'da dehşet verici cinayet: Baba sobada yakıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Demirci, Hasan Demirci, Çankırı, Olay, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da dehşet verici cinayet: Baba sobada yakıldı - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47 Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 00:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da dehşet verici cinayet: Baba sobada yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement