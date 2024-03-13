Çankırı\'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 43 kişi yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 40.10 gram narkotik madde, 20 bin dal boş makaron, 56 paket kaçak sigara, 3 tüfek, 2 tabanca, 17 fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 32 araç trafikten men edilirken, 169 araç sürücüsüne 413 bin 871 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüyerek çiftliği küle döndürdü. Yangında 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Çiftlik sahibi büyük zararlarının olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.
Samsun'da bir kişiyi internetten araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internette ilan veren Abdulkadir G. ile iletişim kurarak hesabına bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet K. içtiği kolonyadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
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