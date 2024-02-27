Çankırı'da vücudunda yanıklar olan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
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Çankırı'da vücudunda yanıklar olan yaşlı adam ölü bulundu

Çankırı\'da vücudunda yanıklar olan yaşlı adam ölü bulundu

Çankırı'nın Merkez ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki Mehmet Atakul'un cansız bedeni, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın cenazesini Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Çankırı'da kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, bahçesinde vücudunda yanıklar oluşmuş şekilde ölü bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Merkez ilçesi Ayan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir 80 yaşındaki Mehmet Atakul'dan haber alamayan vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaşlı adamın cansız bedeni, vücudunda yanıklar oluşmuş halde bahçede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Atakul'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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