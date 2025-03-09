Çarşafla Alt Kata İnerken Düştü - Son Dakika
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Çarşafla Alt Kata İnerken Düştü

19 yaşındaki kız, çarşaf bağlayarak yan balkona inmek isterken 4. kattan düştü ve yaralandı.

09.03.2025 15:53
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Çarşafları birbirine bağlayarak alt kata inmek isteyen genç kız 4. kattan düştü

KONYA - Konya'da 19 yaşındaki kız bağladığı çarşaflarla 4. kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna inmeye çalıştığı sırada sert zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde bulunan Dağ Deviren Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören S.G. isimli 19 yaşındaki kız, odasında 2 çarşafı birbirine bağladı. Daha sonra çarşafları 4. kattaki evinin balkon demirlerine bağlayan genç köz 3. katın balkonuna inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden S.G., sert zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Konya, Olay, Son Dakika

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