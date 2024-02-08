Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşinin kaldığı otele gelerek eski eşini tüfekle vurup daha sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahıs Denizli'nin Çameli ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Burdur'un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde 14 Ocak'ta boşandığı eski eşi Özlem Şımarık'ın(28) kaldığı otele gelen T.Y. (45) isimli eski koca, Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olduğu için tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T.Y., Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan genç kadın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kayıplara karışan eski koca T.Y.'yi bulmak için çalışma başlatmıştı.
Yapılan çalışmalar sonrasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kayıp koca T.Y.'yi Denizli'nin Çameli ilçesinde kaçtığı otomobil ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kasten yaralama suçundan cezaevinde olan T.Y.'nin bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. - BURDUR
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Son Dakika › 3.Sayfa › Çavdır'da Boşandığı Eşini Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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