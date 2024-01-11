Çayırova\'da servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsüyle motosikletin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi 133. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5296 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, karşı şeritten gelen C.D. idaresindeki 34 FLF 856 plakalı Honda marka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar C.D.'nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.D., ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ